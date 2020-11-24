Атланта, США, , 07:16 — REGNUM Новый пересчет избирательных бюллетеней на всеобщих выборах в американском штате Джорджия должен завершиться 2 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию властей штата.

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Речь идет о повторном запросе предвыборного штаба Дональда Трампа о проверке результатов голосования. Итоги предыдущего пересчета, по мнению авторов заявления, вызывают сомнения.

В штабе потребовали провести проверку подписей избирателей на бюллетенях. Новый пересчет начнется 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа представителей Республиканской партии США подала иск в суд американского штата Пенсильвания приостановить итоги выборов президента США в регионе.

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