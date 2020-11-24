Москва, , 06:43 — REGNUM Численное присутствие Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе увеличится примерно в четыре раза, заявил 23 ноября президент комитета Петер Маурер в интервью телеканалу РБК.

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«То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие, — сказал он. — У нас было довольно мало людей там (в Нагорном Карабахе — ред.). Сейчас мы планируем направить дополнительно 400−500 человек в регион».

По словам Маурера, до начала войны в Нагорном Карабахе бюджет миссии возглавляемого им комитета составлял 10 млн швейцарских франков (около $10,96 млн), а в 2021 году он увеличится до 45 млн швейцарских франков (более $49,31 млн).

Международный комитет Красного Креста оказывает помощь вынужденным переселенцам, возвращая их в Степанакерт и другие населенные пункты региона.

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