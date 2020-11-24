Новочебоксарск, Чувашия, , 06:32 — REGNUM В Новочебоксарске, который является вторым по величине и значимости городом Чувашии, 25 ноября завершается приём документов для участия в конкурсе на замещение должности сити-менеджера. 23 ноября документы подал экс-депутат Госдумы 43-летний Павел Семенов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На вакантное место главы администрации Новочебоксарска прочат Павла Семенова, который начинал своё восхождение в 2002 году при поддержке экс-президента Чувашии Николая Федорова, ставшего его «крёстным отцом» в политике. Два срока подряд Семенов представлял Чувашию в нижней палате парламента, а после сложения депутатских полномочий проработал заместителем руководителя трёх федеральных ведомств.

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1 декабря в Новочебоксарске подведут итоги конкурса на замещение должности главы администрации города.

«Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования (выступление кандидата, ответы на вопросы), связанным с выполнением полномочий главы администрации города Новочебоксарска. При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный уровень, а также деловые и личностные качества кандидатов, претендующих на должность», — говорится, в частности, в сообщении мэрии.

Отметим, что конкурсу предшествовал скандал с выбором главы Новочебоксарска. Как сообщало ИА REGNUM, в Новочебоксарске в течение месяца после сентябрьских уже дважды поменялся глава города. На первом собрании вновь сформированного собрания депутатов, состоявшемся 25 сентября, официально заявлялось, что «большинством голосов» главой города избран 36-летний Игорь Анаков («Единая Россия») — вопреки рекомендации регионального политсовета партии о согласованной кандидатуре Ольге Петровой. В результате 26 октября состоялось переизбрание, организованное «инициативной группой» со на допущенные процедурные нарушения при выборах главы Новочебоксарска в сентябре: в результате «большинством голосов» пост главы города занял 36-летний Алексей Ермолаев («Единая Россия»).

Игорь Анаков, в свою очередь, пошёл в суд, оспаривая отставку. Но затем отозвал иск.

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