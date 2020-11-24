Новочебоксарск, Чувашия, 24 ноября 2020, 06:32 — REGNUM В Новочебоксарске, который является вторым по величине и значимости городом Чувашии, 25 ноября завершается приём документов для участия в конкурсе на замещение должности сити-менеджера. 23 ноября документы подал экс-депутат Госдумы 43-летний Павел Семенов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На вакантное место главы администрации Новочебоксарска прочат Павла Семенова, который начинал своё восхождение в 2002 году при поддержке экс-президента Чувашии Николая Федорова, ставшего его «крёстным отцом» в политике. Два срока подряд Семенов представлял Чувашию в нижней палате парламента, а после сложения депутатских полномочий проработал заместителем руководителя трёх федеральных ведомств.
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1 декабря в Новочебоксарске подведут итоги конкурса на замещение должности главы администрации города.
Отметим, что конкурсу предшествовал скандал с выбором главы Новочебоксарска. Как сообщало ИА REGNUM, в Новочебоксарске в течение месяца после сентябрьских уже дважды поменялся глава города. На первом собрании вновь сформированного собрания депутатов, состоявшемся 25 сентября, официально заявлялось, что «большинством голосов» главой города избран 36-летний Игорь Анаков («Единая Россия») — вопреки рекомендации регионального политсовета партии о согласованной кандидатуре Ольге Петровой. В результате 26 октября состоялось переизбрание, организованное «инициативной группой» со на допущенные процедурные нарушения при выборах главы Новочебоксарска в сентябре: в результате «большинством голосов» пост главы города занял 36-летний Алексей Ермолаев («Единая Россия»).
Игорь Анаков, в свою очередь, пошёл в суд, оспаривая отставку. Но затем отозвал иск.
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Справка ИА REGNUM. Павел Владимирович Семенов родился 7 декабря 1976 года в Канаше. Окончил экономические факультеты Тюменского государственного нефтегазового университета и Тюменского международного института экономики и права, аспирантуру Санкт-Петербургского государственного горного института им. Плеханова.
В 1999 — 2001 годах работал старшим специалистом коммерческой дирекции нефтяной компании «Юкос» (г. Москва), затем недолгое время возглавлял филиал ООО «Торговый дом «Юкос-М» в Чебоксарах, трудился генеральным директором ООО «Роснефтетранс-2» в Чувашии и ЗАО «Волга-Роснефтетранс».
21 июля 2002 года избран депутатом Госсовета Чувашии третьего созыва по Восточному избирательному округу № 14 города Канаш, а вскоре вошёл в состав президиума Госсовета и возглавил молодёжную палату парламента. В декабре 2003 года избран депутатом Государственной думы по Канашскому одномандатному избирательному округу, переизбрался в Госдуму в 2007 году по партийному списку «Единой России».
С сентября 2011 года по июнь 2012 года занимал должность заместителя министра природных ресурсов и экологии России. В июне 2012 года назначен на пост заместителя министра сельского хозяйства, в июне 2015 года перешёл в Федеральное агентство по делам национальностей, где работал статс-секретарем — заместителем руководителя до мая 2018 года.
Кандидат экономических наук.
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