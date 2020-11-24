Дамаск, , 05:59 — REGNUM Колонну из 50 единиц бронетехники перевезли в Ирак со своей военной базы Харраб-эд-Дейре в Сирии американские войска, передает телеканал Syria.

В составе конвоя были грузовики с цистернами, наполненные сирийской нефтью. По мнению журналистов, это сырье было незаконно добыто на месторождениях в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, контролируемых военными США и боевиками «Сил демократической Сирии» (СДС).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября США перебросили из Сирии на территорию Ирака колонну из 50 своих танков и бронеавтомобилей.

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