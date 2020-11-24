Брюссель, , 04:46 — REGNUM Отношения ЕС и США обсудили в рамках телефонных переговоров председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и кандидат в президенты США Джо Байден. Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

Фон дер Ляйен поздравила политика с победой на президентских выборах. Лидеры Евросоюза пригласили Байдена посетить Брюссель в следующем году в рамках встречи 27 европейских стран.

Стороны также затронули борьбу с распространением COVID-19 в мире, глобальные климатические проблемы и вопросы в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее переговоры с Джо Байденом провел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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