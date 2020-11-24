Пекин, , 04:30 — REGNUM В общей сложности 13 442 китайских чиновника были наказаны в октябре за нарушение правил бережливости, сообщает 23 ноября агентство Синьхуа.

Данные чиновники оказались вовлечены в 9309 дел, говорится в заявлении, выпущенном Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Согласно заявлению, наказанные должностные лица включают в себя 57 чиновников уровня округов или эквивалентного уровня, а также 737 чиновников уровня уезда или эквивалентного.

Из них 7355 были наказаны за практику бюрократизма или формализма ради формализма, причем было рассмотрено почти 5000 связанных с этим дел.

Между тем, власти также расследовали 4363 случая гедонизма и экстравагантного поведения, включая дарение или принятие подарков, присуждение несанкционированных пособий или премий, а также злоупотребление государственными средствами на проведение банкетов. При этом, 6087 должностных лиц были наказаны, говорится в заявлении.