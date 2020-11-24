Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 04:21 — REGNUM Президент Республики Сербской и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью боснийском телеканалу 23 ноября заявил, что утверждения о наличии российского влияния на Республику Сербскую — бессмысленны, и подчеркнули, что его страна из России получала только помощь, а не ультиматумы, или что-либо еще. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Додик отметил, что самой значительной помощью, которую Россия оказала Республике Сербской, является приватизация «полностью разорённой» нефтеперерабатывающей фабрики в Броде.

«Только когда русские купили и начали восстанавливать генератор, они увидели, что в нем отсутствует платиновое основание стоимостью в пять миллионов долларов. Они об этом не говорили. Я впервые об этом говорю сейчас, но они не сдались», — указал Додик и добавил, что они наняли 2000 рабочих и «восстану"овили город Брод», а затем продолжили строить бензиновые колонки, поэтому Республика Сербская, по его словам, теперь располагает самым качественным топливом.

В особенности Додик отметил настойчивость, которую Россия демонстрирует в вопросе соблюдения Дейтонского мирного соглашения. Он добавил, что ежедневно ведётся упорная борьба за то, чтобы «сохранить Дейтон», и что ряд людей в Республике Сербской этого не понимают.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.