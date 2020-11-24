Брюссель, , 04:14 — REGNUM Присутствие войск США в странах ЕС является необходимым условием защиты региона от внешних угроз, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, 80% расходов на содержание альянса приходится на государства, не входящие в Евросоюз. Столтенберг также отметил, что европейским странам необходимы гарантии безопасности, а также меры ядерного сдерживания.

При этом генсек выразил надежду на то, что кандидат на пост главы Белого дома демократ Джо Байден сохранит давление США на европейские страны в рамках требований по увеличению ими оборонных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг и Джо Байден провели телефонные переговоры, касающиеся сотрудничества в рамках НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден обсудил с главой НАТО сотрудничество в рамках альянса