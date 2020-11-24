Брюссель, , 03:46 — REGNUM Сотрудничество в целях развития связей между странами атлантического региона обсудили в рамках телефонного разговора генсек НАТО Йенс Столтенберг и кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден, сообщает пресс-служба военного блока.

Стороны также обговорили подготовку встречи лидеров государств альянса в 2021 году. Столтенберг выразил благодарность Байдену «за то, что он поддерживает НАТО и трансатлантические отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Йенс Столтенберг поздравил Джо Байдена с избранием на пост американского президента до объявления официальных итогов выборов в США.

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