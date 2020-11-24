Белград, , 03:59 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на онлайн-саммите «Экономический форум Белграда» 23 ноября заявила, что Сербия хочет стать частью Европейского союза, и что нет никакого «плана Б». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Брнабич отметила, что стратегическим приоритетом Сербии и ключевым направлением её внешней политики остается членство в ЕС, и добавила, что процесс европейской интеграции важен как для всего региона, так и для Сербии.

Она подчеркнула, что все страны региона прилагают усилия для ускорения этого процесса.

«Я не думаю, что ЕС как таковой может продолжать существовать без интегрированных Западных Балкан», — отметила Брнабич.

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