Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 23 ноября рекомендовал руководителю Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации начать необходимые первоначальные процедуры, связанные с переходом полномочий к следующей администрации. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

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Трамп заявил, что фактически начал процесс передачи власти потому-что не хочет, чтобы что-то случилось с Мэрфи, которую «преследовали, оскорбляли и [которой] угрожали», а также «её семьёй или сотрудниками управления».

«Я рекомендую Эмили и её команде сделать то, что необходимо относительно сделать в отношении первоначальных протоколов, и сказал своей команде делать то же самое», — написал Трамп.

Однако он и в этом сообщении не признал своего поражения на выборах в противостоянии с кандидатом от демократов Джо Байденом, заявив, что «наше дело РЕШИТЕЛЬНО продолжается, будем действовать в том же духе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юристы президента США Дональда Трампа продолжат судебные тяжбы, связанные с выборами, несмотря на признание в штатах победы кандидата от демократов Джо Байдена.

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