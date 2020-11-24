Москва, , 02:51 — REGNUM Эсминец ВМС США Donald Cook зашел в акваторию Черного моря, сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной России.

В ведомстве подчеркнули, что Черноморский флот РФ отслеживает все действия американского судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября ракетный эсминец ВМС США USS Ross покинул акваторию Баренцева моря, куда прибыл 19 октября для прохождения тренировки и отрабатывания различных действий в условиях Арктики.

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