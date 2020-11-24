Москва, , 02:48 — REGNUM Арестованный в Москве начальник ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев не признал свою вину по делу о взрывах в московском метро в 2010 году. Об этом 23 ноября сообщил журналистам его адвокат Эльдар Хастинов.

«Он не признаёт вину и считает своё уголовное преследование местью за служебную деятельность, — сказал он. — Мы будем обжаловать решение суда о заключении Исаева под стражу».

Хастинов добавил, что дело в отношении его подзащитного построено на показаниях лиц, которых полковник помог привлечь к ответственности за терроризм.

Читайте также: Начальнику ОМВД в Дагестане предъявили обвинение по делу о терактах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и заключил Исаева под стражу до 4 января 2021 года. Его обвиняют в предоставлении информации террористам о работе Кизлярского РОВД и доставке одной из смертниц с взрывчаткой на автостанцию в районе Кизляра для её выезда в Москву.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд арестовал начальника райотдела МВД Дагестана по делу о терактах в метро