Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Управление по общим вопросам администрации президента США Дональда Трампа уведомило кандидата от демократов Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи власти, передает телеканал CNN.

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По его данным, соответствующее уведомление направила глава ведомства Эмили Мерфи. При этом ранее она отказывалась подписывать документы, ссылаясь на отсутствие официальных итогов выборов, которые свидетельствовали бы о победе Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Джо Байден намерен объявить о назначениях в новой администрации США 24 ноября. Предполагается, что именно тогда станет известно, кто возглавит министерства и управления в случае прихода Байдена к власти.

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