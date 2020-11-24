Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Юристы президента США Дональда Трампа продолжат судебные тяжбы, связанные с выборами, несмотря на признание в штатах победы кандидата от демократов Джо Байдена, написала 23 ноября консультант предвыборного штаба Трампа Дженна Эллис на своей странице в Twitter.

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«Сертификация должностными лицами штатов — это просто процедурный шаг. Мы продолжим бороться с мошенничеством на выборах по всей стране», — говорится в заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что счётная комиссия в американском штате Мичиган утвердила результаты голосования по региону, согласно которым победил кандидат от демократов Джо Байден.

Одновременно верховный суд штата Пенсильвании отказал предвыборному штабу Трампа в иске с требованием не засчитывать более восьми тысяч голосов избирателей.

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