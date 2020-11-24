Лондон, , 01:53 — REGNUM Евгений Лебедев, который является сыном российского предпринимателя, политического и общественного деятеля Александра Лебедева и членом Палаты лордов британского парламента с июля 2020 года, получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского, став пожизненным пэром. Об этом 23 ноября сообщает правительственная газета The London Gazette.

По информации издания, Лебедеву была передана скреплённая печатью королевы жалованная грамота.

Отмечается, что хотя формально Лебедев уже является пэром, чтобы стать членом Палаты лордов он ещё должен пройти традиционную процедуру введения в палату. В её финале Лебедев будет обязан присягнуть на верность монарху, получая право на полноценное участие в деятельности палаты.

Напомним, что Лебедева, владеющего компанией Lebedev Holdings, издающей газеты The Independent и Evening Standard, рекомендовал на получение пэрства премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Отец Евгения Лебедева, Александр Лебедев, также является членом российского общественного Совета по внешней и оборонной политике, одним из проектов которого является созданный в 2004 году Международный дискуссионный клуб «Валдай».