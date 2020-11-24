Париж, , 01:46 — REGNUM Полиция Парижа демонтировала почти 500 палаток, установленных мигрантами на площади Республики в знак протеста против ликвидации их лагеря в пригороде столицы. Об этом сообщил 23 ноября в пресс-службе правоохранительного ведомства.

«Сегодня на площади Республики был нелегально разбит лагерь. Полиция освободила это незаконно занятое общественное пространство», — объяснили в полиции.

Там добавили, что самовольная организация таких лагерей особенно неприемлема при поддержке ассоциаций.

Напомним, о подготовке лагеря и протеста в центре Парижа утром сообщили ассоциации Utopia 56 и Mеdecins du мonde. Они призвали предоставить мигрантам места взамен тех, что были ликвидированы 17 ноября в столичном пригороде Сен-Дени.

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