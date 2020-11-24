Тегеран, , 07:47 — REGNUM 23 ноября посол Армении в Иране Арташес Туманян проинформировал заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о достижении мирного соглашения спустя несколько недель разрастания напряженности вокруг Нагорного Карабаха с Азербайджаном, заявило посольство Армении в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Посол Армении проинформировал заместителя министра иностранных дел Ирана о ситуации в его стране и Нагорном Карабахе после того, как Ереван одобрил подписание трехстороннего мирного соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией», — говорится в заявлении.

Стороны также обсудили послевоенные условия и вероятное партнерство региональных и внерегиональных игроков в будущем.

Напомним, что 27 сентября начался новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Спор вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году. Армения и Азербайджан возобновили столкновения на общей границе в конце сентября, обвиняя друг друга в применении насилия.