Тегеран, , 07:50 — REGNUM 23 ноября секретарь Высшего совета культурной революции Ирана Саид Реза Амели заявил, что иранская сила сдерживания направлена на укрепление международной безопасности и пресечение попыток некоторых стран нарушить мир во всем мире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Сегодня Исламская Республика Иран является державой, стремящейся установить мир во всем мире», — сказал Амели, выступая на международной онлайн-конференции по вопросам мира и урегулирования конфликтов.

Он выразил сожаление по поводу того, что международное сообщество страдает от фанатизма ряда государств, заявив:

«Мы все еще наблюдаем этнический, племенной и религиозный фанатизм, а также различные вооруженные конфликты в мире».

Амели отметил, что 20-й век был более кровавым, чем 19-й, а это означает, что случаи фанатизма и варварства лишь увеличиваются в современном мире.

Ученый выразил озабоченность по поводу накопления запасов оружия массового уничтожения, заявив, что в настоящее время мир располагает потенциалом для производства 12 000 ядерных бомб, что может иметь разрушительную силу в 6000 раз большую, чем во время ядерной атаки на Хиросиму.