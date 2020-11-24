Тегеран, , 08:02 — REGNUM 23 ноября посол Ирана в Йемене Хасан Ирлу на встрече с йеменским министром иностранных дел Хишамом Шарафом подробно остановился на позиции Ирана в отношении поддержки всех международных усилий, направленных на прекращение агрессии в Йемене, представляющей собой «гуманитарную катастрофу». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ирлу в своем твиттере отметил, что во время его встречи с Шарафом обе стороны обсудили готовность Тегерана предоставить больше стипендий йеменской молодежи для обучения в иранских университетах.

Ранее 17 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что в Сану прибыл новый посол страны в Йемене.

Хатибзаде отметил, что новый посол Ирана Хасан Ирлу прибыл в Сану и вскоре представит копии своих верительных грамот министру иностранных дел йеменского правительства национального спасения Хишаму Шарафу и председателю Высшего политического совета Йемена Махди аль-Машату.