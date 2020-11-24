Тегеран, , 08:17 — REGNUM 22 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в своем последнем докладе, что оно имеет доступ к иранским ядерным объектам для проверки выполнения обязательств страны по гарантиям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Настоящий доклад генерального директора совету управляющих и Совету Безопасности Организации Объединенных Наций посвящен выполнению Исламской Республикой Иран своих обязательств в ядерной области в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) в отношении ее деятельности, связанной с обогащением урана», — говорится в заявлении.

«В нем содержится обновленная информация о событиях, произошедших после предыдущего доклада генерального директора агентства, в первую очередь о деятельности, связанной с обогащением урана», — отмечается в докладе.

Согласно данному заявлению, 4 ноября 2020 года агентство подтвердило, что Иран начал подавать UF6 (газообразный гексафторид урана) в недавно установленный каскад из 174 центрифуг IR-2m на заводе по обогащению топлива (FEP) в Натанзе.

«Как следствие, Иран использует 5060 центрифуг IR-1, установленных в 30 каскадах, и 174 центрифуги IR-2m, установленные в одном каскаде, для обогащения UF6», — подчёркивалось в докладе.