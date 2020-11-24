Тегеран, 24 ноября 2020, 08:13 — REGNUM 21 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что предстоящая поездка министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан и Россию отложена на неопределенное время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Иранский чиновник также отметил, что визит был отложен из-за проведения чрезвычайного заседания кабинета министров Исламской Республики Иран (ИРИ) и важности присутствия всех министров на встрече.
Ранее Хатибзаде в своем твиттере объявил о планирующемся визите Мохаммада Джавада Зарифа в Россию и Азербайджан на следующей неделе для переговоров с региональными партиями.
«Зариф планирует посетить с официальным визитом Москву и Баку в следующий понедельник и вторник, чтобы обсудить региональные события, а также иные вопросы, представляющие интерес для страны», — сообщил он.