Тегеран, , 08:13 — REGNUM 21 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что предстоящая поездка министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан и Россию отложена на неопределенное время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский чиновник также отметил, что визит был отложен из-за проведения чрезвычайного заседания кабинета министров Исламской Республики Иран (ИРИ) и важности присутствия всех министров на встрече.

Ранее Хатибзаде в своем твиттере объявил о планирующемся визите Мохаммада Джавада Зарифа в Россию и Азербайджан на следующей неделе для переговоров с региональными партиями.

«Зариф планирует посетить с официальным визитом Москву и Баку в следующий понедельник и вторник, чтобы обсудить региональные события, а также иные вопросы, представляющие интерес для страны», — сообщил он.