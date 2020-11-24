Тегеран, , 08:12 — REGNUM 21 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что утренний теракт в Кабуле является примером прокси-войны Соединенных Штатов в Афганистане, отметив, что США должны взять на себя прямую ответственность за подобные инциденты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Теракт Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылаясь на попадание нескольких ракет в столицу страны, Хатибзаде осудил любой акт терроризма, который наносит ущерб афганскому народу и гражданским объектам.

Выразив сочувствие правительству и народу Афганистана, особенно семьям жертв этого террористического акта, он заявил, что в ходе ракетного удара по различным районам города Кабула, включая дипломатические объекты, по меньшей мере одна ракета попала во внутреннюю зону иранского посольства, в результате чего были незначительно повреждены некоторые объекты и оборудование посольства.

«К счастью, в результате произошедшего теракта никто из сотрудников иранского посольства не пострадал», — заключил он.