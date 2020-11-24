Подгорица, , 01:02 — REGNUM Полный состав нового правительства Черногории будет известен до 27 ноября, заявил будущий премьер-министр Здравко Кривокапич, добавив, что он намеревается соблюсти срок до трех дней до начала сессии парламента, чтобы представить депутатам предложение о составе кабинета министров страны. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Я намереваюсь соблюсти предписание коллегии председателя парламента и выжду три дня перед тем, как представить имена всех кандидатов», — отметил Кривокапич.

Он сообщил журналистам, что на должность министра обороны и министра внутренних дел в настоящее время есть три кандидата.

«Мы все еще ведем переговоры, на которых хотим принять наиболее оптимальные решения, особенно по вопросу избрания кандидатов на две значимые функции — министра внутренних дел и министра обороны. У нас есть три кандидата, и я ожидаю, что мы придём к решению 26 ноября или, возможно, самое позднее 27 ноября», — подчеркнул Кривокапич.

Он считает, что министр внутренних дел будет выполнять наиболее значимые функции в будущем правительстве Черногории.

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