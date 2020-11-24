Скопье, , 07:48 — REGNUM В понедельник, 23 ноября, стало известно, что Северная Македония получит 800 тысяч доз вакцин от коронавируса от от Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19, или COVAX.

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На одного человека необходимо две дозы вакцины, таким образом, выделенных COVAX вакцин должно хватить на вакцинацию 20% населения страны.

COVAX — программа, руководство которой осуществляют ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения, CEPI (коалиция за инновации, повышающие готовность к эпидемии) и Альянсом ГАВИ (Глобальный альянс за вакцины и повышение иммунитета). Задачей программы является обеспечение бедных стран бесплатными вакцинами от коронавируса — предоставляется количество доз, рассчитанное на не более, чем 20% населения.

Обеспечение стран Западных Балкан вакциной в рамках программы COVAX будет производиться на средства Евросоюза.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что первыми вакцинацию пройдут лица в возрасте 65 лет и выше. На закупку оставшихся вакцин уже выделено 6,7 миллиона евро. Предполагается, что предзаказ будет сделан уже в декабре.

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