Анкара, , 00:45 — REGNUM Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп в своём профиле в социальной сети написал, что он решительно осуждает вторжение немецкой инспекции на турецкое судно, направлявшееся в Ливию в коммерческих целях. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Я решительно осуждаю обыски турецкого судна немецкими военнослужащими, направлявшегося в Ливию в коммерческих целях. Это современное пиратство, бандитизм и варварство. Турция незамедлительно пресечёт это международное беззаконие и варварство, предприняв соответсвующие меры», — отметил он.

Напомним, военные корабли стран НАТО и Евросоюза осуществили в Средиземном море операцию «Ирини», направленную на пресечение поставок оружия в Ливию, в рамках которой вторглись на турецкое судно и провели там обыск. При этом Турция открыто оказывает поддержку ливийскому Правительству национального согласия.

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