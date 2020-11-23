Екатеринбург, , 23:45 — REGNUM Студенты екатеринбургских вузов смогут принять участие в конкурсе «Первый шаг в политику». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Конкурс организован департаментом политологии и социологии Уральского федерального университета при поддержке Общественной палаты Екатеринбурга.

Участники соревнований должны изложить свою программу действий в случае, если бы студент стал членом городской Общественной палаты. После этого конкурсантов «вживую» оценит компетентное жюри. Финалистов представят на вхождение в палату по квоте мэра Александра Высокинского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Общественную палату Екатеринбурга включили преподавателя Уральского государственного университета путей сообщения Александра Гавриленко.

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