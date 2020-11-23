Степанакерт, , 23:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Степанакерт прибыли 32 автобуса с беженцами, сообщает 23 ноября Минобороны России.

Беженцы. Степанакерт Mil.ru

В составе этой колонны вернулись из Армении в свои дома около 1,3 тыс. беженцев.

«23 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 32 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах около 1300 человек», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Колонну сопровождали патрули российских миротворцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Карабахе в результате подрыва мины получил ранение офицер из российского миротворческого контингента.

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