Париж, , 23:33 — REGNUM В центре Парижа сотни мигрантов устроили импровизированный лагерь с целью добиться предоставления им временного убежища. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Le Figaro.

Около 400 мигрантов, ранее проживавших в лагере недалеко от стадиона «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени, разогнанном полицией 17 ноября, теперь разбили палатки на площади Республики в центре столицы.

Вопреки жалобам беженцев о том, что им не предоставляют убежище, журналисты Le Fugaro подтверждают, что при ликвидации лагеря в Сен-Дени полицейские организовали эвакуацию мигрантов в центры по оказанию помощи лицам без места жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в пригороде Парижа Сан-Дени прошла операция по ликвидации лагеря иммигрантов, в котором проживали 2 400 человек.

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