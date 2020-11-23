Париж, , 23:33 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что до конца декабря правительство лишь частично ослабит «антикоронавирусные» ограничения, опасаясь резкого роста заболеваемости вирусом SARS-Cov-2 в период рождественских праздников. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Le Figaro.

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В своем выступлении перед представителями партии «Вперед, Республика!», которое прошло в формате видеоконференции, глава французского правительства заявил, что «на данный момент мы можем позволить себе лишь небольшое ослабление карантина; это не отмена карантина, это дополнительные меры по регулированию карантина».

«Главная проблема, которая стоит перед нами, это рождественские праздники, которые являются настоящим коронавирусным заводом», — добавил Кастекс.

Напомним, 23 ноября заместитель министра экономики и финансов Франции, ответственная за промышленность Аньес Паннье-Рюнаше заявила, что Франция подпишет шесть соглашений о поставке вакцин от вируса SARS-CoV-2 объемом в 15% от всех закупок вакцины в рамках Евросоюза.

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