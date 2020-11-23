Анкара, , 21:45 — REGNUM В МИД Турции вызваны послы Евросоюза, Германии и Италии из-за обысков на турецком грузовом судне в Средиземном море, сообщает 23 ноября газета «Сабах».

По утверждению издания, турецкое судно с грузом гуманитарной помощи для Ливии было остановлено и досмотрено фрегатом ВМс Германии.

«Операция «Ирини» — это операция, которая направлена на то, чтобы наказать законное ливийское правительство. Они не проверяют поставки оружия путчисту Халифе Хафтару, а занимаются произволом», — цитирует газета слова пресс-секретаря турецкого МИД Хами Аксоя.

Как сообщало ИА REGNUM, военные корабли стран НАТО и Евросоюза осуществляют в Средиземном море операцию «Ирини», направленную на пресечение поставок оружия в Ливию, где с 2011 года продолжается гражданская война.

Напомним, Турция открыто поддерживает ливийское Правительство национального согласия (ПНС), удерживающее столицу Ливии Триполи.

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