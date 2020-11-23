Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Решение властей США о выходе страны из Договора по открытому небу вызывает сожаление, заявил на брифинге 23 ноября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Подобные соглашения, выстраивающие меры доверия и регулирующие контроль за вооружениями, сегодня важны как никогда», — подчеркнул он.

По его словам представителя генсека, в ООН отметили тот факт, что все остальные государства — участники соглашения подтвердили приверженность выполнению взятых на себя обязательств.

Напомним, ранее Вашингтон объявил о выходе из Договора по открытому небу, аргументировав это тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения.

Между тем в МИД России заявили, что США ведут «нечистоплотную подковёрную игру», пытаясь склонить своих союзников к передаче Вашингтону данных наблюдательных полётов над Россией и ограничить при этом полёты российских наблюдателей над американскими объектами в Европе.

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