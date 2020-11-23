Москва, , 21:18 — REGNUM Российские военные взяли на сопровождение эсминец ВМС США «Дональд Кук», зашедший 23 ноября в акваторию Черного моря.

Эскадренный миноносец ВМС США «Дональд Кук» U.S. Navy

Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной.

Действия американского ракетного эсминца контролируются силами и средствами Черноморского флота.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Черного моря», — указано в сообщении.

Напомним, эсминец УРО (ПРО) «Дональд Кук» несет на своем борту крылатые ракеты «Томагавк», способные нести ядерные боеголовки.

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