Москва, 23 ноября 2020, 21:18 — REGNUM Российские военные взяли на сопровождение эсминец ВМС США «Дональд Кук», зашедший 23 ноября в акваторию Черного моря.

Эскадренный миноносец ВМС США «Дональд Кук»
Эскадренный миноносец ВМС США «Дональд Кук»
U.S. Navy

Об этом сообщает российский Национальный центр управления обороной.

Действия американского ракетного эсминца контролируются силами и средствами Черноморского флота.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Дональд Кук» ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Черного моря», — указано в сообщении.

Напомним, эсминец УРО (ПРО) «Дональд Кук» несет на своем борту крылатые ракеты «Томагавк», способные нести ядерные боеголовки.

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