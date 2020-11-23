Киев, , 20:29 — REGNUM Примерно до конца следующего года можно будет вакцинировать все население Украины от коронавируса, заявил вечером 23 ноября в эфире украинского телевидения глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко.

Зарубежные подачки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Специалист дал понять, что о российской вакцине речь не идет, а западные, на которые может рассчитывать Украина, «примерно одинаковые».

Также он подчеркнул, что в распространении вакцины заинтересованы все страны, соответственно стоимость вакцин будет определяться сначала коммерческими, а затем политическими причинами.

«Нужно вакцинировать почти все население планеты, чтобы избавиться от вируса. Поэтому все страны заинтересованы в том, чтобы иммунизировать все остальные страны. Если богатая страна вакцинирует всех своих граждан, это не убережет ее от распространения вируса, если в других странах он будет распространяться», — объяснил Комиссаренко.

Также глава комиссии заявил, что украинской власти надо тщательно подготовиться — в частности, нужна пропаганда, «потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации».

ИА REGNUM напоминает, что Украина готовится к подписанию в начале декабря соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от COVID-19. Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что Украина будет получать будущую вакцину против COVID-19 несколькими траншами. Предполагается, что объем первого транша, предоставленного Украине COVAX, составит около 1,2 млн доз и будет предназначен преимущественно для работников здравоохранения.