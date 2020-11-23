Милан, Италия, , 19:58 — REGNUM Систему здравоохранения в Милане нужно «радикально переосмыслить», с таким заявлением выступил в понедельник, 23 ноября, мэр города Джузеппе Сала.

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Пандемия показала, как много в этой сфере проблем, особенно в низовом звене, отметил градоначальник.

Наблюдатели отмечают, что проблемы, о которых говорит Сала, образовались вследствие многолетней оптимизации здравоохранения, инициаторами и сторонниками которой были его единомышленники из либеральной Демократической партии.

По данным на 23 ноября, в Италии умерли 50 453 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 630 (днем ранее — на 562). Выздоровели 584 493 человека, за сутки этот показатель увеличился на 31 395 (днем ранее — на 13 574). Число подтвержденных носителей выросло на 22 930 (днем ранее — на 28 337). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 431 795 — более 2% населения страны. В настоящее время заражены 796 849 человек — на 9098 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снизилось впервые с начала августа 2020 года.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 66 раз. За последний месяц число зараженных выросло в 4,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.