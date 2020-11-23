Рим, , 19:53 — REGNUM Представители правящей в Италии коалиции либералов и популистов вновь предлагают партии Сильвио Берлускони заключить с ними тактический союз, с новыми заявлениями по этому вопросу выступил в понедельник, 23 ноября, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

Сильвио Берлускони European People's Party

Партия Берлускони поддерживает правительство по ряду вопросов, включая вопрос о бюджете, либералы предлагают сделать такое сотрудничество постоянным. Их интерес состоит в том, чтобы увеличить долю контролируемых голосов в парламенте, которая сейчас едва превышает 50%.

В свою очередь Берлускони, по версии наблюдателей, недоволен нынешней ролью своей партии в правом оппозиционном блоке. Рейтинг «Вперед, Италия» снизился до 6−7%, ее опережает не только «Лига» Маттео Сальвини, но и «Братья Италии» Джорджи Мелони.