Пекин, , 19:47 — REGNUM В Китае глубоко сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу, который происходит вопреки протестам международного сообщества. Об этом 23 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Решение США, по его словам, нанесет серьезный урон прозрачности и военному доверию между ведущими странами, а также негативно повлияет на безопасность и стабильность в соответствующих регионах. Китайский дипломат призвал американскую сторону со всей серьезностью отнестись к своим обязательствам, а также к озабоченности России и других членов международного сообщества. Произвольный выход из многосторонних договоров является для крупных держав, к которым относятся США, ущербной практикой, негативно влияющей на процесс контроля над вооружениями.