Киев, , 19:38 — REGNUM Чтобы доказать правильность карантина выходного дня, власти Украины идут на определенные манипуляции со статистикой заболеваемости.

Об этом 23 ноября в эфире телеканала «112» заявил народный депутат Украины Александр Дубинский.

Парламентарий выразил мнение, что карантин выходного дня — это профанация, которая призвана успокоить общество.

«Во всяком случае, пытаться… Продемонстрировать хоть какие-то действия, со стороны власти, в борьбе с коронавирусом… А статистика, которую нам показывают, она в полтора раза меньше реальности. И попытки власти продемонстрировать, что карантин выходного дня дал какие-то результаты, — они смешные. Потому что уменьшилось количество тестов, которые стали делать каждый день», — объяснил Дубинский.

По его словам, введя карантин выходного дня, власть в полтора раза снизила количество тестов и таким образом показывает обществу улучшение динамики с коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты.

«Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост», — отметил глава Украины.

В свою очередь, министр здравоохранения Максима Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня можно будет оценить к 1 декабря.