Пекин, , 19:35 — REGNUM Состоялся телефонный разговор между министром общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи и главой МИД Белоруссии Иваном Кубраковым. Об этом 23 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что стороны подчеркнули активное и поступательное развитие двусторонних отношений под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Китайский министр жестко высказался против любых попыток внешних сил провоцировать в Белоруссии общественный раскол и противостояние. Взаимодействие двух сторон в вопросах общественной безопасности он назвал условием мира и процветания двух народов. Условия для этого, по его словам, создаются итогами 5-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, наметившего колоссальную программу развития Китая.

И. Кубраков, в свою очередь, поддержав заявления китайского коллеги, подчеркнул всестороннюю готовность белорусской стороны к укреплению практического сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.