Москва, , 19:29 — REGNUM Законопроект об утаивании принадлежности к иноагентам внесли в Госдуму парламентарии во главе с членом Совфеда Андреем Климовым и депутатов Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Государственная Дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки устраняют пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех иноагентов, которые утаивают факт получения средств из-за рубежа, не предоставляют отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркируют свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту.

Так, например, минимальный штраф непредоставление или несвоевременное предоставление данных о получении средств из-за рубежа составит на граждан от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, по предоставлению данных предполагается карать штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Неисполнение иноагентом-физлицом обязанности по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, согласно поправкам, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, распространяющий требования, применяемые в отношении НКО-иностранных агентов на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования.

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