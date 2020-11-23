Париж, , 23:33 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ждет от кандидата на пост президента США Джо Байдена поддержки в вопросе повышения налогов для крупных транснациональных корпораций, работающих в сфере цифровых технологий (Facebook, Google, Apple, Netflix и Amazon).

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В своем интервью Bloomberg TV министр заявил, что «действительно надеется, что новая администрация Байдена даст новый толчок отношениям между европейскими странами и США».

«Можно было бы поддержать динамику наших отношений, достигнув консенсуса на уровне ОБСЕ к началу следующего года», — добавил он.

Напомним, в середине октября 2020 года более 140 стран приняли решение продлить переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросу о реформировании налогообложения цифровых транснациональных корпораций.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября представители политической элиты Франции от левых и зеленых партий, а также деятели культуры опубликовали петицию, в которой призвали не совершать новогодние покупки на торговой платформе Amazon.

Политики выражают недовольство недобросовестной конкурентной политикой компании Amazon, из-за которой страдают представители малого и среднего бизнеса во Франции.

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