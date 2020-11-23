Киев, , 19:06 — REGNUM В Конституционный суд Украины поступило представление от 48 народных депутатов относительно карантина выходного дня.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ вечером 23 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, народные депутаты просят суд проверить на соответствие конституции постановление правительства о карантине выходного дня.

Депутаты предполагают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм конституции Украины.

В документе подчеркивается, что вопросы, затронутые в конституционном представлении, имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в частности, жизни и здоровья граждан.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины ввело карантин выходного дня как минимум до конца ноября. Сегодня же министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня можно будет оценить к 1 декабря, и тогда власти смогут понять, сработали ли ограничения в этом виде.

Также отметим, что Конституционный суд Украины сейчас находится в конфликте с офисом президента из-за решения, отменяющего часть антикоррупционной реформы.