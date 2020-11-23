Киев, , 18:58 — REGNUM Лидер политической партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко ждет формирования «союза» США и Украины при президенте Джо Байдене.

Байден и Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил сегодня, 23 ноября, во время онлайн-выступления на Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе. Заявление политики цитирует его пресс-служба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко подчеркнул — у него есть «очень большие надежды», что отношения между США и Украиной будут усилены от стратегического партнерства до союзничества.

«Я предлагаю вернуться к идее заключения безопасной сделки между нашими странами, чтобы плечом к плечу защищать демократию, свободу и наши общие ценности», — подчеркнул он.

Также экс-президент заявил, что нет лучшей стратегии борьбы против России, чем подтверждать «единство и решимость» Украины и США.

«Мы должны дать четко понять, что для агрессора это преступление будет иметь очень большую цену. Именно это — мы уверены — является лучшей гарантией для безопасности, международного права и демократического миропорядка», — резюмировал бывший глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее многие эксперты на Украине заявляли, что избрание следующим президентом США Джо Байдена существенно усилит политические позиции Порошенко.

Ранее Порошенко уже заявлял, что если не будет ошибок украинского руководства и не будет дилетантства, Киев может получить весомую поддержку и от Байдена, и от «друзей в американском Конгрессе».

«Если мы воспользуемся окном открытых возможностей… то уже в 2021 году после инаугурации получим оружие, финансирование, новый пакет санкций. Путину точно это не понравится», — отметил политик.