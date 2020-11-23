Париж, , 18:53 — REGNUM Франция, Великобритания, Италия и Германия пригрозили санкциями всем тем, «кто создают препятствия для осуществления политического диалога в Ливане», цель которого — достичь консенсуса по будущему развитию страны. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Le Figaro.

«Мы готовы предпринять меры против всех тех, кто создает препятствия для осуществления политического диалога в Ливане… и тех, кто продолжает делить между собой государственные бюджетные средства или нарушать права человека», — говорится в совместном коммюнике европейских стран.

«Мы призываем все стороны международного диалога и внутригосударственные партии Ливана отказаться от параллельных или нескоординированных переговоров, которые могут подорвать усилия ООН», — заявляют авторы документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал государства, граничащие с Ливаном, более активно участвовать в урегулировании политического конфликта в этой стране.

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