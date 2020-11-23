Москва, , 18:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года, сообщает 23 ноября официальный сайт правовой информации.

Текст документа опубликован на указанном интернет-портале.

Стратегия призвана обеспечить государственную и общественную безопасность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

«В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности постановляю… утвердить прилагаемую Стратегию государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года», — указано в тексте документа.

Указ об утверждении Стратегии вступает в законную силу со дня его подписания.

Читайте ранее в этом сюжете: 59 пакетов с наркотиками изъяли у жителя Нижнего Новгорода

Читайте развитие сюжета: В России либерализация наркотиков признана угрозой нацбезопасности