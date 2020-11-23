Киев, , 18:45 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, ранее заразившийся COVID-19, продолжает находиться дома на самоизоляции.

Об этом журналистам сообщила 23 ноября пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

Пресс-секретарь отдельно подчеркнула, что Разумков работает в удаленном режиме.

«Очень надеемся, что уже скоро будет в обычном режиме», — отметила Туний, но никаких конкретных сроков не озвучила.

ИА REGNUM напоминает, что 9 ноября президента Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак получили положительный тест на коронавирус. Сегодня, 23 ноября, стало известно, что Зеленский и Ермак выздоровели и вернулись к полноценной рабочей деятельности.

О болезни Разумкова стало известно 11 ноября. Для «Слуги народа» ситуация осложняется тем, что руководство парламентом сейчас перешло к вице-спикеру, представителю оппозиционной фракции «Батькивщина» Елене Кондратюк.