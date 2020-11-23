Ангелина Потеряйко, 23 ноября 2020, 20:36 — REGNUM Крупнейшая европейская ассоциация работодателей Business Europe, представляющая 20 млн компаний в 35 европейских странах, поставила под сомнение «ценность и надежность» экономического анализа, лежащего в основе предлагаемого целевого плана ЕС по климату до 2030 года, назвав его чрезмерно оптимистичным.

Флаг ЕС
Флаг ЕС
MOs810

Целью Евросоюза является снижение выбросов CO2 на территории стран ЕС до 50−55% к 2030 году и полное их обнуление к 2050 году.

В качестве ориентиров для достижения этой цели консультационная компания Capgeminiо публиковала список из 55 инноваций, необходимых Европе для достижения нулевого уровня выбросов СО2 к 2050 году.

Примечательно, что традиционная ядерная энергетика, ядерный синтез и «голубой» водород, полученный из метана при условии улавливания и захоронении углерода (CCS), отсутствуют в этом списке.

Ниже перечислены 55 «технологических задач» ЕС, разбитых по секторам.

Энергетика

1) Создание гигантских производственных мощностей солнечных панелей нового поколения путём строительства к 2030 году гигантских заводов по производству солнечной энергии на основе перовскита и многоуровневых высокоэффективных батарей с использованием полупроводников типа III—V.

2) Увеличение удельной выработки электроэнергии на 30% на квадратный метр с помощью двусторонних солнечных панелей за счёт строительства крупномасштабных двусторонних солнечных станций и гигантских заводов по производству солнечной энергии.

3) Крупномасштабного строительство плавающих ветровых турбин, что позволит использовать 80% морского ветрового потенциала Европы за счет использования турбин нового поколения.

4) Создание крупномасштабного производства водорода по цене €1,50/кг к 2025−2030 годам за счёт создания возобновляемых источников энергии и электролизёров для увеличения объёмов использования недорогого «зеленого» водорода (полученного при электролизе воды с использованием электроэнергии от возобновляемых, «зелёных» источников энергии).

5) Снижение стоимости биометана за счёт эффекта масштаба производства путём создания шести крупных центров, что усилит конкурентоспособность отрасли и позволит снизить затраты на 30% к 2025 году.

6) Обеспечение доступности электроэнергии в режиме 24/7 за счёт комбинации синтеза солнечной энергии, системы её хранения и распределения через создание транссредиземноморской сети и введения дневной базовой нагрузки с концентрацией солнечной энергии.

7) Модернизация существующих в ЕС гидроэлектростанций.

8) Обеспечение конкурентного лидерства в области хранении электроэнергии для её стационарного потребления: разработка жизнеспособных альтернатив для кратковременного и длительного хранения энергии в литий-ионных аккумуляторах.

9) Внедрение цифровых технологий для обслуживания потребителей, производства электроэнергии и создания энергосистем для разумного решения проблем доступности электричества и перебоев с ним через построение гибкой цепочки «интеллектуальной» энергии по всей Европе в пространственных и временных масштабах.

10) Прокладка высоковольтных сетей постоянного тока для передачи 100% возобновляемой энергии, создание сети аккумуляторов энергии и внедрение инновационных технологий для создания надежной электросети для всей Европы.

11) Реконструкция газораспределительных сетей для обеспечения возможности подачи биометана, H2 и CO2 промышленным потребителям и жителям густонаселенных городских районов.

12) Массовое развертывание сетей отопления и охлаждения для уменьшения зависимости от ископаемого топлива в европейских городах и для помощи в оптимизации работы электрических сетей через систему накопления тепла, теплоэффективности, энергии, получаемой из геотермальных источников, возобновляемых источников энергии и от переработки отходов с целью улучшения качества воздуха, снижения уровня шума и сокращения количества «островов тепла» (метеорологических явлений, заключающихся в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его сельских областей).

13) Обеспечение экономичного и энергоэффективного широкомасштабного улавливание CO2 с помощью прямого его улавливания из воздуха для упрощения и облегчения проблемы перехода на чистую энергию.

Дом с солнечными батареями
Дом с солнечными батареями
Gray Watson

Промышленность

14) Снижение потребности в традиционном бетоне благодаря производству альтернативного бетона для использования в строительстве.

15) Замена в новом строительстве использования бетона материалами (дерево и альтернативный бетон), поглощающими углерод.

16) Снижение доли портландского клинкера в цементе и разработка технологий производства новых альтернативных клинкеров с низкими выбросами парниковых газов.

17) Снижение доли углерода в производстве цемента.

18) Внедрение технологии восстановление железной руды с помощью водорода для печей кислородо-факельной плавки и электродуговых печей через использование «зеленого» водорода, полученного с помощью возобновляемых источников энергии и электролиза, для декарбонизации сталелитейной промышленности.

19) Внедрение технологии электрохимического извлечения железной руды для электродуговых печей через использование электроэнергии для восстановления железной руды для переноса переработки железной руды с доменных печей (или печей кислородо-факельной плавки) на металлургические комбинаты с низкими уровнями выбросов парниковых газов.

20) Повторное использование технологических газов и улавливание CO2 для снижения уровня выбросов CO2 металлургическими комбинатами с помощью рециркуляции и повторного использования технологических газов в доменной печи и в печи кислородо-факельной плавки.

21) Увеличение производства «зеленого» водорода на нефтеперерабатывающих заводах: переход от ископаемого водорода к декарбонизированному для его использования в качестве исходного сырья.

22) Переход на топливо с низким содержанием CO2 для обеспечения эффективной теплоэнергетики через совместную переработку отходов и биомассы в печах (от 300 до более 1000°C).

23) Переход на решения с низкими выбросами CO2 для нужд низкопотенциальной теплоэнергетики через получение тепла из отходов, полученных при производстве высокопотенциального тепла, от высокотемпературных тепловых насосов, с помощью технологий биоэнергетики, геотермальной энергии, симбиоза тепловых сетей.

24) Реализация масштабной программы повышения энергоэффективности для всех европейских промышленных предприятий через создание высокоэффективных двигателей, оборудования и услуг наряду с цифровыми технологиями в рамках Индустрии 4.0.

25) Снижение парникового эффекта от использования хладагентов, то есть широкое распространение хладагентов с низким потенциалом глобального потепления во всех секторах производства.

26) Снижение воздействия парниковых газов при производстве пластика за счет их повторного использования и переработки.

Выбросы в атмосферу
Выбросы в атмосферу
Караченко Илья (Ilya Karatchenko)

Здания и сооружения

27) Капитальная реконструкция 100% европейского жилого фонда в рамках программы повышения энергоэффективности зданий и ремонтных работ.

28) Разработка оборудования следующего поколения для повышения эффективности капитального ремонта, а именно простого в использовании и недорогого оборудования, такого как вакуумные изоляционные панели и окна, материалы с фазовым переходом, аэрогели, фотоэлектрические окна и фотоэлектрические фасады, а также интеллектуальные датчики.

29) Капитальная реконструкция общественных зданий через достижение необходимого уровня энергоэффективности общественных зданий (административных зданий, больниц, учебных корпусов).

30) Автоматизация, оцифровка и оптимизация процесса строительства и ремонта устаревших зданий, трансформация строительного сектора для снижения затрат, снижения дискомфорта жителей и увеличения скорости ремонта.

31) Массовая подача тепла с помощью недорогих электрических тепловых насосов через увеличение количества установленных тепловых насосов и синергии с отраслью электромобилестроения для запуска в производство недорогих тепловых насосов.

32) Проектирование зданий следующего поколения, обеспечивающих сверхнизкое потребление энергии и полностью гибкое управление энергопотреблением через создание автономных зданий, использующих локальные хранилища энергии (хранилища для водорода, геотермальных источников, теплоаккумуляторы, батареи), тепловые насосы и интеллектуальное управление энергопотреблением.

Транспорт

33) Увеличение производства экологически чистого топлива для авиации через создание гигантских производственных мощностей в промышленных кластерах и транспортных узлах для производства реактивного биотоплива и синтетического керосина, полученного из «зеленого» водорода.

34) Увеличение производства экологически чистой энергии для перевозок на дальние расстояния через создание мощных производственных мощностей в промышленных кластерах и транспортных узлах, использующих биотопливо и синтетический метанол, полученные из «зеленого» водорода.

35) Увеличение масштаба производства экологически чистого аммиака и построение логистической инфраструктуры для его перевозки на дальние расстояния путём производства экологически чистого аммиака в крупных портах.

36) Переоснащение судов оборудованием, использующим аммиачное топливо, для дальних перевозок путём модернизации существующих судов через отказ от двигателей внутреннего сгорания, использующих ископаемое топливо, и перевод их на аммиачные топливные элементы.

37) Модернизация паромов, работающих на маршрутах малой и средней дальности, путем отказа от двигателей внутреннего сгорания и перехода на двигатели с водородными топливными элементами путём модернизации существующих паромов, использующих ископаемое топливо, и перевод их на водородные топливные элементы.

38) Использования водорода для перевозки тяжелых грузов автомобильным транспортом: строительство водородных заправочных станций вдоль ключевых общеевропейских автомобильных трасс.

39) Массовое производство европейских грузовиков на водородном топливе через развитие в ЕС производства тяжелых грузовиков, автобусов и мусоровозов на водородных топливных элементах.

40) Перевод междугороднего и городского железнодорожного транспорта с двигателей, работающих на ископаемом топливе, на водородные двигатели.

41) Электрификация мусоровозов и городских автобусов для снижения выбросов парниковых газов, уровня шума и загрязнения воздуха.

42) Содействие развитию частного сектора зарядки электромобилей для упрощения реализации концепции электронной мобильности на короткие расстояния путем массовой установки точек зарядки электромобилей в частных домах и офисах.

43) Содействие развитию общественной инфраструктуры зарядки электромобилей для реализации концепции электронной мобильности на короткие расстояния через проектирование систем медленной и быстрой зарядки в городских районах и сверхбыстрой зарядки вдоль основных транспортных маршрутов.

44) Разработка более быстрых, дешевых и удобных технологий для зарядки электромобилей через использование европейских прорывных исследований и разработок в этой сфере, которые должны стать конкурентоспособными на мировом рынке.

45) Оснащение европейской автомобильной промышленности литий-ионными аккумуляторами со знаком «Сделано в Евросоюзе» через запуск гигафабрик литий-ионных аккумуляторов для обслуживания растущего рынка электронной мобильности, увеличения количества рабочих мест, научных разработок и изобретений.

46) Создание в Европе экономики 100%-го замкнутого цикла производства аккумуляторов путём построения разветвленной сети предприятий по сбору и переработке аккумуляторов для снижения выбросов парниковых газов и повторного использования ценных ресурсов.

47) Стимулирование разработки технологий производства аккумуляторов нового поколения через европейские научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, изобретение революционных аккумуляторных технологий, альтернативных литий-ионным, и через инвестирование средств в гигафабрики для реализации этих новых решений.

48) Создание новых городских мультимодальных транспортных систем для упрощения планирования поездок «от двери до двери» с использованием государственно-частных платформ на базе бизнес-моделей с искусственным интеллектом, большими данными и сквозными технологиями.

49) Совместное использование общественных транспортных средств для сокращения количества автомобилей в большинстве европейских городов на 30% на базе общих автопарков (каршеринг) и общественного транспорта.

Электромобиль на подзарядке
Электромобиль на подзарядке
Frank Hebbert

Продовольствие и землепользование

50) Реорганизация европейского сельского хозяйства с помощью устойчивых методов ведения сельского хозяйства путём проведения экспериментов и развития научно обоснованных систем ресурсосберегающего земледелия и устойчивых систем ведения сельского хозяйства для сокращения расходов и выбросов парниковых газов.

51) Использование достижений Сельского хозяйства 4.0 через более интенсивное внедрение цифровых решений для повышения производительности труда при одновременном снижении выбросов парниковых газов.

52) Усиление сопротивляемости растений и повышение устойчивости сельскохозяйственных культур за счет использования удобрений и ресурсов с меньшим объемом выбросов парниковых газов, прежде всего производства микробных препаратов, биостимуляторов для роста растений и улавливания углерода в условиях абиотического стресса.

53) Использование потенциала насекомых для получения белков путём доведение до промышленных масштабов предприятий по производству белка из насекомых.

54) Улавливание выбросов метана и других парниковых газов, помимо CO2, от крупного рогатого скота путём разработки и испытания прототипов установок для их улавливания.

55) Продвижение вкусных, доступных по цене альтернативных продуктов питания мясу и молочным продуктам с более низким углеродным следом через их крупномасштабное производство и создание новых рынков.

Глядя на список, становится понятно, почему Business Europe с опасением и недоверием смотрит на климатические цели ЕС, обвиняя их разработчиков в слишком поспешном и экономическом анализе как предпосылок, так и результатов реализации «Зеленого курса». 55 инноваций предполагают слишком быстрое и не всегда экономически обоснованное исчезновение целых отраслей промышленности, «автоматическую» перестройку цепей поставок, что при отсутствии должного планирования может привести к их окончательному разрыву, к потери инвестиционных потоков для развития отраслей, к росту тарифов на электроэнергию в результате использования более дорогих видов топлива и источников энергии.

Между тем против заявлений Business Europe выступила Европейская группа корпоративных лидеров — бизнес-лобби, поддерживающая климатические инициативы ЕС и управляемая Кембриджским университетом. Она привела в качестве аргументов за «Зеленый курс» прогнозируемый рост количества рабочих мест и возможность управлять рисками, связанными с изменениями климата, — темой, очень популярной среди крупных страховых компаний.

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