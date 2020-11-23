23 ноября 2020 | Время чтения 10 мин

Крупнейшая европейская ассоциация работодателей Евросоюза Business Europe оценивает Зеленый курс ЕС как непродуманный и крайне рискованный. Внедрение 55 базовых инноваций, необходимых для декарбонизации экономики Евросоюза к 2050 году, предполагает слишком быстрое и экономически необоснованное исчезновение целых отраслей промышленности, что может иметь непредсказуемые социальные последствия

Ангелина Потеряйко, , 20:36 — REGNUM Крупнейшая европейская ассоциация работодателей Business Europe, представляющая 20 млн компаний в 35 европейских странах, поставила под сомнение «ценность и надежность» экономического анализа, лежащего в основе предлагаемого целевого плана ЕС по климату до 2030 года, назвав его чрезмерно оптимистичным.

Флаг ЕС MOs810

Целью Евросоюза является снижение выбросов CO 2 на территории стран ЕС до 50−55% к 2030 году и полное их обнуление к 2050 году.

В качестве ориентиров для достижения этой цели консультационная компания Capgeminiо публиковала список из 55 инноваций, необходимых Европе для достижения нулевого уровня выбросов СО 2 к 2050 году.

Примечательно, что традиционная ядерная энергетика, ядерный синтез и «голубой» водород, полученный из метана при условии улавливания и захоронении углерода (CCS), отсутствуют в этом списке.

Ниже перечислены 55 «технологических задач» ЕС, разбитых по секторам.

Энергетика

1) Создание гигантских производственных мощностей солнечных панелей нового поколения путём строительства к 2030 году гигантских заводов по производству солнечной энергии на основе перовскита и многоуровневых высокоэффективных батарей с использованием полупроводников типа III—V .

2) Увеличение удельной выработки электроэнергии на 30% на квадратный метр с помощью двусторонних солнечных панелей за счёт строительства крупномасштабных двусторонних солнечных станций и гигантских заводов по производству солнечной энергии.

3) Крупномасштабного строительство плавающих ветровых турбин, что позволит использовать 80% морского ветрового потенциала Европы за счет использования турбин нового поколения.

4) Создание крупномасштабного производства водорода по цене €1,50/кг к 2025−2030 годам за счёт создания возобновляемых источников энергии и электролизёров для увеличения объёмов использования недорогого «зеленого» водорода (полученного при электролизе воды с использованием электроэнергии от возобновляемых, «зелёных» источников энергии).

5) Снижение стоимости биометана за счёт эффекта масштаба производства путём создания шести крупных центров, что усилит конкурентоспособность отрасли и позволит снизить затраты на 30% к 2025 году.

6) Обеспечение доступности электроэнергии в режиме 24/7 за счёт комбинации синтеза солнечной энергии, системы её хранения и распределения через создание транссредиземноморской сети и введения дневной базовой нагрузки с концентрацией солнечной энергии.

7) Модернизация существующих в ЕС гидроэлектростанций.

8) Обеспечение конкурентного лидерства в области хранении электроэнергии для её стационарного потребления: разработка жизнеспособных альтернатив для кратковременного и длительного хранения энергии в литий-ионных аккумуляторах.

9) Внедрение цифровых технологий для обслуживания потребителей, производства электроэнергии и создания энергосистем для разумного решения проблем доступности электричества и перебоев с ним через построение гибкой цепочки «интеллектуальной» энергии по всей Европе в пространственных и временных масштабах.

10) Прокладка высоковольтных сетей постоянного тока для передачи 100% возобновляемой энергии, создание сети аккумуляторов энергии и внедрение инновационных технологий для создания надежной электросети для всей Европы.

11) Реконструкция газораспределительных сетей для обеспечения возможности подачи биометана, H 2 и CO 2 промышленным потребителям и жителям густонаселенных городских районов.

12) Массовое развертывание сетей отопления и охлаждения для уменьшения зависимости от ископаемого топлива в европейских городах и для помощи в оптимизации работы электрических сетей через систему накопления тепла, теплоэффективности, энергии, получаемой из геотермальных источников, возобновляемых источников энергии и от переработки отходов с целью улучшения качества воздуха, снижения уровня шума и сокращения количества «островов тепла» (метеорологических явлений, заключающихся в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его сельских областей).

13) Обеспечение экономичного и энергоэффективного широкомасштабного улавливание CO 2 с помощью прямого его улавливания из воздуха для упрощения и облегчения проблемы перехода на чистую энергию.

Дом с солнечными батареями Gray Watson

Промышленность

14) Снижение потребности в традиционном бетоне благодаря производству альтернативного бетона для использования в строительстве.

15) Замена в новом строительстве использования бетона материалами (дерево и альтернативный бетон), поглощающими углерод.

16) Снижение доли портландского клинкера в цементе и разработка технологий производства новых альтернативных клинкеров с низкими выбросами парниковых газов.

17) Снижение доли углерода в производстве цемента.

18) Внедрение технологии восстановление железной руды с помощью водорода для печей кислородо-факельной плавки и электродуговых печей через использование «зеленого» водорода, полученного с помощью возобновляемых источников энергии и электролиза, для декарбонизации сталелитейной промышленности.

19) Внедрение технологии электрохимического извлечения железной руды для электродуговых печей через использование электроэнергии для восстановления железной руды для переноса переработки железной руды с доменных печей (или печей кислородо-факельной плавки) на металлургические комбинаты с низкими уровнями выбросов парниковых газов.

20) Повторное использование технологических газов и улавливание CO 2 для снижения уровня выбросов CO 2 металлургическими комбинатами с помощью рециркуляции и повторного использования технологических газов в доменной печи и в печи кислородо-факельной плавки.

21) Увеличение производства «зеленого» водорода на нефтеперерабатывающих заводах: переход от ископаемого водорода к декарбонизированному для его использования в качестве исходного сырья.

22) Переход на топливо с низким содержанием CO 2 для обеспечения эффективной теплоэнергетики через совместную переработку отходов и биомассы в печах (от 300 до более 1000°C).

23) Переход на решения с низкими выбросами CO 2 для нужд низкопотенциальной теплоэнергетики через получение тепла из отходов, полученных при производстве высокопотенциального тепла, от высокотемпературных тепловых насосов, с помощью технологий биоэнергетики, геотермальной энергии, симбиоза тепловых сетей.

24) Реализация масштабной программы повышения энергоэффективности для всех европейских промышленных предприятий через создание высокоэффективных двигателей, оборудования и услуг наряду с цифровыми технологиями в рамках Индустрии 4.0.

25) Снижение парникового эффекта от использования хладагентов, то есть широкое распространение хладагентов с низким потенциалом глобального потепления во всех секторах производства.

26) Снижение воздействия парниковых газов при производстве пластика за счет их повторного использования и переработки.

Выбросы в атмосферу Караченко Илья (Ilya Karatchenko)

Здания и сооружения

27) Капитальная реконструкция 100% европейского жилого фонда в рамках программы повышения энергоэффективности зданий и ремонтных работ.

28) Разработка оборудования следующего поколения для повышения эффективности капитального ремонта, а именно простого в использовании и недорогого оборудования, такого как вакуумные изоляционные панели и окна, материалы с фазовым переходом, аэрогели, фотоэлектрические окна и фотоэлектрические фасады, а также интеллектуальные датчики.

29) Капитальная реконструкция общественных зданий через достижение необходимого уровня энергоэффективности общественных зданий (административных зданий, больниц, учебных корпусов).

30) Автоматизация, оцифровка и оптимизация процесса строительства и ремонта устаревших зданий, трансформация строительного сектора для снижения затрат, снижения дискомфорта жителей и увеличения скорости ремонта.

31) Массовая подача тепла с помощью недорогих электрических тепловых насосов через увеличение количества установленных тепловых насосов и синергии с отраслью электромобилестроения для запуска в производство недорогих тепловых насосов.

32) Проектирование зданий следующего поколения, обеспечивающих сверхнизкое потребление энергии и полностью гибкое управление энергопотреблением через создание автономных зданий, использующих локальные хранилища энергии (хранилища для водорода, геотермальных источников, теплоаккумуляторы, батареи), тепловые насосы и интеллектуальное управление энергопотреблением.

Транспорт

33) Увеличение производства экологически чистого топлива для авиации через создание гигантских производственных мощностей в промышленных кластерах и транспортных узлах для производства реактивного биотоплива и синтетического керосина, полученного из «зеленого» водорода.

34) Увеличение производства экологически чистой энергии для перевозок на дальние расстояния через создание мощных производственных мощностей в промышленных кластерах и транспортных узлах, использующих биотопливо и синтетический метанол, полученные из «зеленого» водорода.

35) Увеличение масштаба производства экологически чистого аммиака и построение логистической инфраструктуры для его перевозки на дальние расстояния путём производства экологически чистого аммиака в крупных портах.

36) Переоснащение судов оборудованием, использующим аммиачное топливо, для дальних перевозок путём модернизации существующих судов через отказ от двигателей внутреннего сгорания, использующих ископаемое топливо, и перевод их на аммиачные топливные элементы.

37) Модернизация паромов, работающих на маршрутах малой и средней дальности, путем отказа от двигателей внутреннего сгорания и перехода на двигатели с водородными топливными элементами путём модернизации существующих паромов, использующих ископаемое топливо, и перевод их на водородные топливные элементы.

38) Использования водорода для перевозки тяжелых грузов автомобильным транспортом: строительство водородных заправочных станций вдоль ключевых общеевропейских автомобильных трасс.

39) Массовое производство европейских грузовиков на водородном топливе через развитие в ЕС производства тяжелых грузовиков, автобусов и мусоровозов на водородных топливных элементах.

40) Перевод междугороднего и городского железнодорожного транспорта с двигателей, работающих на ископаемом топливе, на водородные двигатели.

41) Электрификация мусоровозов и городских автобусов для снижения выбросов парниковых газов, уровня шума и загрязнения воздуха.

42) Содействие развитию частного сектора зарядки электромобилей для упрощения реализации концепции электронной мобильности на короткие расстояния путем массовой установки точек зарядки электромобилей в частных домах и офисах.

43) Содействие развитию общественной инфраструктуры зарядки электромобилей для реализации концепции электронной мобильности на короткие расстояния через проектирование систем медленной и быстрой зарядки в городских районах и сверхбыстрой зарядки вдоль основных транспортных маршрутов.

44) Разработка более быстрых, дешевых и удобных технологий для зарядки электромобилей через использование европейских прорывных исследований и разработок в этой сфере, которые должны стать конкурентоспособными на мировом рынке.

45) Оснащение европейской автомобильной промышленности литий-ионными аккумуляторами со знаком «Сделано в Евросоюзе» через запуск гигафабрик литий-ионных аккумуляторов для обслуживания растущего рынка электронной мобильности, увеличения количества рабочих мест, научных разработок и изобретений.

46) Создание в Европе экономики 100%-го замкнутого цикла производства аккумуляторов путём построения разветвленной сети предприятий по сбору и переработке аккумуляторов для снижения выбросов парниковых газов и повторного использования ценных ресурсов.

47) Стимулирование разработки технологий производства аккумуляторов нового поколения через европейские научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, изобретение революционных аккумуляторных технологий, альтернативных литий-ионным, и через инвестирование средств в гигафабрики для реализации этих новых решений.

48) Создание новых городских мультимодальных транспортных систем для упрощения планирования поездок «от двери до двери» с использованием государственно-частных платформ на базе бизнес-моделей с искусственным интеллектом, большими данными и сквозными технологиями.

49) Совместное использование общественных транспортных средств для сокращения количества автомобилей в большинстве европейских городов на 30% на базе общих автопарков (каршеринг) и общественного транспорта.

Электромобиль на подзарядке Frank Hebbert

Продовольствие и землепользование

50) Реорганизация европейского сельского хозяйства с помощью устойчивых методов ведения сельского хозяйства путём проведения экспериментов и развития научно обоснованных систем ресурсосберегающего земледелия и устойчивых систем ведения сельского хозяйства для сокращения расходов и выбросов парниковых газов.

51) Использование достижений Сельского хозяйства 4.0 через более интенсивное внедрение цифровых решений для повышения производительности труда при одновременном снижении выбросов парниковых газов.

52) Усиление сопротивляемости растений и повышение устойчивости сельскохозяйственных культур за счет использования удобрений и ресурсов с меньшим объемом выбросов парниковых газов, прежде всего производства микробных препаратов, биостимуляторов для роста растений и улавливания углерода в условиях абиотического стресса.

53) Использование потенциала насекомых для получения белков путём доведение до промышленных масштабов предприятий по производству белка из насекомых.

54) Улавливание выбросов метана и других парниковых газов, помимо CO 2 , от крупного рогатого скота путём разработки и испытания прототипов установок для их улавливания.

55) Продвижение вкусных, доступных по цене альтернативных продуктов питания мясу и молочным продуктам с более низким углеродным следом через их крупномасштабное производство и создание новых рынков.

Глядя на список, становится понятно, почему Business Europe с опасением и недоверием смотрит на климатические цели ЕС, обвиняя их разработчиков в слишком поспешном и экономическом анализе как предпосылок, так и результатов реализации «Зеленого курса». 55 инноваций предполагают слишком быстрое и не всегда экономически обоснованное исчезновение целых отраслей промышленности, «автоматическую» перестройку цепей поставок, что при отсутствии должного планирования может привести к их окончательному разрыву, к потери инвестиционных потоков для развития отраслей, к росту тарифов на электроэнергию в результате использования более дорогих видов топлива и источников энергии.

Между тем против заявлений Business Europe выступила Европейская группа корпоративных лидеров — бизнес-лобби, поддерживающая климатические инициативы ЕС и управляемая Кембриджским университетом. Она привела в качестве аргументов за «Зеленый курс» прогнозируемый рост количества рабочих мест и возможность управлять рисками, связанными с изменениями климата, — темой, очень популярной среди крупных страховых компаний.

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