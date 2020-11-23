Степанакерт, , 18:22 — REGNUM Российский военнослужащий из состава миротворческой группировки получил ранение в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе, сообщает 23 ноября Минобороны РФ.

Ранение Mil.ru

Инцидент произошел в районе селения Мадагиз.

Раненый российский офицер доставлен в Баку и помещен в госпиталь, угрозы для его жизни нет.

В результате взрыва также получили ранения четверо сотрудников МЧС Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, погиб азербайджанский военный.

Подробности происшествия уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, российские миротворцы в Нагорном Карабахе проводят разминирование местности, а также нейтрализуют неразорвавшиеся боеприпасы.

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