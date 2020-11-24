Приштина, , 02:28 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 ноября заявил, что он ожидает, что новая администрация США станет надежным партнером Евросоюза по всем вопросам и между двумя центрами силы не будет наблюдаться никакой конкуренции.

В интервью для сербского новостного издания «Nezavisne.com», политик заявил, что Евросоюз и США не соперничают в деле разрешения конфликта между Беградом и Приштиной. Обе стороны считают вступление стран Балканского полуострова в Евросоюз окончательным решением.

Также Боррель отметил, что в настоящее время страны-члены ЕС активно возражают против идеи об обмене территориями между Сербией и Косово как о пути разрешения конфликта:

Жозеп Боррель Несколько месяцев назад звучало предложение об обмене территориями. Но этот вариант больше не рассматриватся.

Напомним, в 2016—2018 президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александр Вучич продвигали идею о коррекции границы между Сербией и Косово как способ решения проблемы Косово: к краю должны были перейти населенные албанцами регионы Сербии (Прешевская долина), а Сербия рассчитывала на Северную Митровицу.

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