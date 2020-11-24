Белград, 24 ноября 2020, 02:51 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 ноября выступил с речью на похоронах патриарха Сербского Иренея. Политик заявил, что главной тревогой почившего был косовский вопрос.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич подчеркнул, что патриарх «понимал непростую реальность и все те исторические ошибки, которые совершила Сербия в отношении Косово».
Патриарх Сербский Иреней скончался 20 ноября в возрасте 90 лет от последствий COVID-19.
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