Белград, , 02:51 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 ноября выступил с речью на похоронах патриарха Сербского Иренея. Политик заявил, что главной тревогой почившего был косовский вопрос.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич подчеркнул, что патриарх «понимал непростую реальность и все те исторические ошибки, которые совершила Сербия в отношении Косово».

Александр Вучич Несмотря на то, что часть жизни он провел в Призрене, он вел себя рационально и с холодной головой, требуя найти способ сохранить Косово или хотя бы не признавать его независимость. Он понимал непростую реальность и все ошибки, которые мы сделали, но верил в растущую силу сербского государства и иногда довольно наивно, в силу убедить мир, что благо Косово и Метохии принесет только справедливое решение. Он уважал западный мир и был убежден, что однажды он поймет сербов и примет хотя бы часть наших аргументов.

Патриарх Сербский Иреней скончался 20 ноября в возрасте 90 лет от последствий COVID-19.

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